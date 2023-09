VIDEO-FOTO/ NASCE LA POLISPORTIVA PINETUM 2023, SABATO L'ESORDIO IN TERZA CATEGORIA

“Lasciamoli perdere”. E’ questo il motto che unisce e sintetizza al meglio le virtù e i traguardi della Polosportiva Pinetum 2023. “Racchiudiamo in due semplici ma forti parole” spiega Daniele Erasmi il presidente di questa nuova squadra di calcio di Pineto che esordisce sabato prossimo in terza categoria “quelle che sono i nostri valori quali: SPORTIVITA’, LEALTA’, TRASPARENZA E PASSIONE e i nostri obiettivi come la CRESCITA, la VITTORIA e la NOTORIETA’. Volevamo partire da questo importantissimo concetto per trasmettere fin da subito quello che è e sarà lo spirito che accompagnerà la nostra nuova avventura”. In tanti ieri sono intervenuti alla presentazione della nuova squadra nella spettacolare location bordo piscina del Pineto Resort. La domanda che più attanaglia i curiosi è perché, con un team in Lega Pro, il Mutignano in Promozione, il Real Pineto ed il risorto Virtus Scerne, nasce questa nuova squadra nel centro rivierasco? “Il motto Lasciamoli perdere riassume la nostra logica ed il nostro spirito guida” ci spiega Alessandro Di Palma il social media manager del team “Il nostro è un gioco ben costruito che non raccoglie le provocazioni e corre dritto per il risultato finale: aggregare, essere trasparenti e acquisire notorietà e fama con un team completamente di pinetesi”. Diciamo che appare evidente l’allusione verso chi sta più in alto ed ha un po’ perso il contatto con Pineto ed i pinetesi. Ma il motto lasciamoli perdere è nato proprio per non entrare in polemica con nessuno, anzi costruire un team di ragazzi pinetesi con voglia di giocare e vincere. “Eravamo due amici al bar” cantava Gino Paoli. Ebbene, nel caso in esame i due amici al bar erano Daniele Erasmi (titolare del bar Al Centrale) e Robertino Ferretti (gestore del pub Treasure Island), che hanno pensato e realizzato questa idea sogno. A loro si sono uniti Mauro Melchiorre, Marco Di Marco ed altri ex militanti del Pineto calcio, che hanno voluto creare qualcosa di nuovo e decisamente più vicino ai giovani del posto che vogliono giocare a calcio. La POLISPORTIVA PINETUM 2023 si presenterà sabato in campo con un team di giovani atleti determinati. Questa dunque La Rosa: MAZZOCCHETTI FEDERICO ASSOGNA DAVIDE CIACCIA FRANCESCO CIMINI PIERPAOLO DELL'ORLETTA RICCARDO MASTRANTONI GIOVANNI MODESTINI ENRICO PIGLIACELLI ROBERTO REGI FRANCESCO SPIZZIRRI ANDREA VERRIGNi VALERIO APPICCIUTOLI GUIDO DEL SOLE GAETANO DIOMEDE ALESSANDRO LAGRASTA GIUSEPPE MERLETTI STEFANO TECCARELLI MANOLO DI SANTO MATTIA PEPPOLONI RAPHAEL FERRETTI ROBERTO (vice presidente e capitano) MERLETTI LUCA PEZZETTI LUCA VALENTINI LORENZO MARTELLA CHRISTIAN Ognuno di loro ha un trascorso nelle giovanili del Pineto, Atri o Silvi e sono tutti giovani con tanta voglia di giocare e vincere. Ma chi allena il team? Un nome, una garanzia: Francesco Spizzirri, meglio conosciuto come Franco. Su di lui si potrebbe davvero scrivere un libro. Comandante in pensione della sezione Polizia Stradale di Pineto, Franco ha un passato illustre nel sociale e nello sport. Tutti i ragazzi del Pinetum sono stati allenati ed allevati calcisticamente da lui. “Vogliamo riportare un po’ di entusiasmo ai ragazzi di Pineto che avevano abbandonato il mondo del calcio” ci spiega il mister “Vogliamo riportare il calcio come divertimento e non come sacrificio. I miei ragazzi hanno una voglia spaventosa di tornare a giocare e vincere”. Dunque c’è davvero tanto sport puro, ma soprattutto sociale in questo progetto pinetese doc. Alla presentazione è intervenuto anche il presidente teramano della Lega Nazionale Dilettanti Domenico Pelusi molto entusiasto dell’iniziativa. Non ci resta dunque che augurare un forte in bocca al lupo al Pinetum che sabato alle ore 15 al Druda esordirà contro il Mosciano nella Coppa d’Abruzzo.

Mauro Di Concetto