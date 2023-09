FOTO-VIDEO/ LA TERAMO ASD PRONTA A GAREGGIARE NEL MASSIMO CAMPIONATO DI A1, DOMANI LA PRIMA PARTITA IN CASA

"La Teramo Asd è pronta a gareggiare nel massimo campionato di A1 per l'anno 2023/2024 e a portare il nome della città in alto e in giro per l'Italia".

Con queste parole il presidente Roberto Canzio ha presentato questa mattina la sua squadra di pallamano femminile davanti ai rappresentanti di tutti livelli istituzionali.

Ad augurare alle atlete, le uniche in Abruzzo a giocare nel settore agonistico più alto dell'handball, il massimo impegno e la buona fortuna, non solo l'Assessore regionale Pietro Quaresimale, ma anche i Consiglieri regionali Marco Cipoletti e Emiliano Di Matteo, oltre al Sottosegretario Umberto De Annuntiis e l'onorevole Giulio Cesare Sottanelli.

"Al di là del risultato sportivo" continua ancora il presidente Canzio "che non è prevedibile, c'è quello societario: è un'enorme soddisfazione quella di esser riusciti a creare una squadra che proviene da tutta Italia e sconfina oltreoceano, ma che alla base contiene anche tanta teramanità."

Turchia, Bulgaria e Argentina, ma anche Sardegna i luoghi di provenienza delle atlete che con le teramane di nascita, come Lucrezia Di Giulio, si allenano a Bellante, "dove per i più piccoli, informa ancora il presidente, la pratica di questo sport è gratuita, come l'ingresso alle partite."

La prima in casa si svolgerà domani al Pala San Nicolò.

"Una piccola Coppa Interamnia" fa notare l'assessore Alessandra Ferri, mentre apprezza le peculiarità della formazione "che con il nome di Teramo sulla maglia dà un respiro di internazionalità al campionato" e continua il Sindaco D'Alberto "consolida quell'identità che, con riferimento alla pallamano, oggi trova prospettiva e futuro e contribuisce a riempire d'orgoglio un'altra pagina della storia sportiva della città."

