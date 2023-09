I LETTORI CI SCRIVONO/ RIAPERTO IL CAMPO VERDE DELL'ACQUAVIVA A TERAMO

Siamo arrivati alla fine della prima stagione estiva che ha visto la riapertura alla comunità cittadina del campo da basket verde dell’Acquaviva. Con la riapertura della scuola media D’Alessandro, il campo come da accordi con il comune rimarrà chiuso durante la settimana è aperto solo la Domenica fino alla chiusura estiva della scuola il prossimo Giugno. Un traguardo importante non solo per la nostra community, ma per tutti gli appassionati di questo sport che hanno potuto e potranno continuare ad usufruire di questo bellissimo spazio sportivo. Un grande ringraziamento va al Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e all’Assessore Valdo Di Bonaventura, che hanno raccolto la nostra richiesta e trovato assieme a tutte le parti la migliore soluzione per accontentare tutti. È bello vedere che le promesse fatte sono state mantenute e che l’amministrazione ha ascoltato la voce dei cittadini. Vincono non solo lo sport, ma anche l’aggregazione e il senso civico. Il gruppo ha dimostrato di portare avanti sani valori e di essersi comportato in maniera impeccabile, rispettando l’area del campo da gioco e mantenendola pulita. L’amministrazione del gruppo ci tiene a ringraziare anche Luigi Cappelluti, che con grande cura e dedizione tiene costantemente l’area in condizioni impeccabili. Il gruppo, con largo anticipo, provvederà a proporre degli orari per la prossima stagione estiva considerando che con nei mesi caldi è impossibile giocare in alcune ore del giorno. Altre iniziative bollono in pentola, ma le sveleremo a tempo debito. Aggregazione, solidarietà e pallacanestro.

Il campetto Teramo