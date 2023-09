CALCIO / IL TERAMO VA IN SVANTAGGIO, POI RIMONTA E VINCE

Nonostante una partenza ad handicap, con l'iniziale svantaggio subìto dopo meno di tre giri di lancette, il Teramo espugna anche Sambuceto e coglie il terzo successo consecutivo, mantenendo la vetta a punteggio pieno.

Una vittoria all’insegna delle tante palle gol sprecate, ma anche della caparbia e del sacrificio richiesti nella ripresa per resistere agli attacchi locali e portare a casa tre punti molto più sudati dei precedenti.

Con il doppio assist di D’Egidio (anche un palo per lui), le marcature della capolista portano la firma di Pepe su colpo di testa e di Tourè ad inizio ripresa.

Prossimo impegno di campionato previsto per domenica 24 settembre, quando al “Bonolis” si riceverà la visita della Folgore Delfino Pescara.



SAMBUCETO (4-2-3-1): 1 De Deo, 21 Rodati, 6 Orlando, 13 Kelly Ortellado, 3 Brattelli (43st Gagliardi); 14 Solano, 15 Serrano (36st Nicolai); 17 Meola (13st Maio), 25 Sanchez, 10 Lazzari (36st Lopez); 19 De Angelis (13st Marchionne D.).

12 Maiano, 4 Cialini, 11 Marchionne A., 18 Leonzi.

TERAMO (3-4-2-1): 31 Negro, 27 Furlan, 5 Pepe, 6 Cipolletti; 24 Cutilli, 21 Ferraioli (14st Massarotti), 8 Esposito, 3 Sanseverino; 10 D’Egidio (28st Rei), 11 Tourè; 9 Dos Santos (39st Sorrini).

A disp.: 1 Di Donato, 19 Scipioni, 20 Damiani, 26 Oses, 30 Mercado, 37 De Marcellis.

All.: Pomante.

A disp.:

All.: Del Zotti.

Arbitro: Amatangelo di Sulmona.

Assistenti: Nunziata di Sulmona e Aloisi di L’Aquila.

Reti: 3’pt Sanchez (S), 25’pt Pepe (T), 2’st Tourè (T).

Ammoniti: Solano (S), Pepe (T), Dos Santos (T), De Angelis (S), Cipolletti (T), Esposito (T), Rei (T).

Espulsi: -

Recupero: 2’pt, 5’st.

Spettatori: 300 circa (250 teramani).