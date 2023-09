LIONS HANDBALL TERAMO VINCE IL MEMORIAL "D.IADAROLA" A MONTEPRANDONE

Domenica intensa per la squadra di mister Massotti che nel memorial “Daniele Iadarola” a Monteprandone è scesa in campo più determinata, dopo il non brillante esordio nel torneo di due settimane fa nella Casa della Pallamano a Chieti. In mattinata i biancorossi hanno battuto i padroni di casa di mister Vultaggio con il risultato di 14 a 17 e nel pomeriggio nella finalissima contro il Campus Italia di Riccardo Trillini si sono imposti con un più netto 38 a 32. Una squadra rigenerata che ha saputo riscattare e convincere lo staff teramano che la strada intrapresa è quella giusta e di buon auspicio per affrontare più serenamente la prima partita di campionato di serie A Silver sabato prossimo contro il Lanzara, la squadra campana allenata dal neo tecnico ed ex pivot della nazionale italiana Pasquale Maione che in estate ha costruito una roster che punta alla promozione, ingaggiando diversi giocatori di talento. Il presidente del Lions Teramo Franco Chionchio è comunque molto contento della crescita della propria squadra, convinto che i suoi ragazzi regaleranno a lui ed al competente pubblico aprutino un campionato ricco di vittorie.