IN COSTITUZIONE UN NUOVO GRUPPO DI TIFOSI PINETESI

Rumors cittadini danno per imminente la costituzione di un nuovo gruppo di tifosi del Pineto Calcio. "Nessun antagonismo, né rivalità con il gruppo Pinetesi, che sono e resteranno amici, ma solo il desiderio di andare a solleticare un vecchio e goliardico gruppo di amici con cui nel lontano 1989 costituimmo gli Hooligans Pineto che (a dispetto del nome) era un insieme di giovani di Pineto che già in quel periodo seguiva le sorti del Pineto Calcio, in casa ed in trasferta. Ora questo gruppo di ragazzi, è diventato un gruppo di adulti, molti anche padri di famiglia che abbiamo voluto nuovamente ricontattare, sempre nel tentativo di accrescere il numero dei tifosi e dei simpatizzanti del nostro amato Pineto Calcio. Infatti molti dei facenti parte del gruppo H.P. già dalle prossime partite saranno allo stadio con figli al seguito e questa è la nostra più grande vittoria, visto che il nostro intento è proprio quello di avvicinare i giovani al Pineto ed incentivarli a sostenere la squadra. Quindi”precisano i fondatori o meglio coloro che hanno fatto rincontrare questo gruppo di amici “nessun intento divisivo, nessuna animosità nei confronti di chicchessia, ma semplicemente la voglia di portare sempre più gente allo stadio, a tifare per i colori della nostra città, chi dice o pensa il contrario è prevenuto oppure è in malafede. A breve” concludono “faremo conoscere il nome di questo nuovo gruppo e faremo conoscere tutti gli altri dettagli”. Un gruppo tifosi ed ultras dedicato agli scomparsi Fabio Pelusi e Gianluca Monticelli. L’idea sembra sia di Valerio Della Poeta, Gianni Balducci e Stefano Assogna. In due giorni hanno raggiunto oltre 80 iscritti. Insomma per l’esordio in paese della squadra, dopo il travagliato periodo di attesa, si prevedono grandi numeri e tante famiglie allo stadio.

MAURO DI CONCETTO