TIFOSI IN ASSEMBLEA SUL BONOLIS, SABATO PROSSIMO

È stata organizzata per sabato prossimo, 25 novembre, la "riunione aperta" dei tifosi del Teramo.

Ecco la nota degli Ultras:

LA RIUNIONE APERTA SI FARÀ’!

Sabato 25 novembre ore 18 riunione aperta a tutta la tifoseria biancorossa e a tutta la cittadinanza teramana per parlare del problema legato alla convenzione dello stadio di Piano D’Accio. È ora di alzare la voce e pretendere che la convenzione del Bonolis venga tolta dalle mani di colui ha tentato di far scomparire il calcio in città.

LIBERIAMO IL BONOLIS

RIUNIONE APERTA A TUTTI

LARGO SAN MATTEO

SABATO 25 NOVEMBRE ORE 18:00

Vietare lo svolgimento della riunione di Ottobre in Piazza Orsini conferma quello che oramai in città è noto da tempo e che solo qualche stolto non vuole vedere. Il polverone alzato e questo divieto ci hanno dato ulteriore consapevolezza di come sia necessario organizzare un confronto pubblico. Abbiamo scelto ed ottenuto un altro spazio centrale della nostra città. Diamo appuntamento a tutti in Largo San Matteo alle ore 18:00, pretendiamo che questa convenzione venga cambiata e che lo Stadio Bonolis venga consegnato, finalmente, alla Città di Teramo,

- MAI OSPITI A CASA NOSTRA -

LIBERIAMO IL BONOLIS

CONTRO OGNI SPECULAZIONE