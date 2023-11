CALCIO / IL CITTA' DI TERAMO NON SI FERMA, ANCHE IL GIULIANOVA VINCE E RESTA A TRE PUNTI

Vincono Teramo e Giulianova e continuano la loro corsa di vetta nell’Eccellenza Abruzzo, coi biancorossi in vantaggio di tre punti sui giallorossi. Se quella del Teramo, benché iniziata come partita che sembrava più complicata, è stata poi una vittoria comoda, con un tre a zero firmato da D’Egidio, Esposito e Rei in trasferta a Fossacesia, che non lascia spazio al dubbio, quella del Giulianova è stata vittoria ben più sudata. In vantaggio due a zero alla fine del primo tempo sul Casalbordino, con reti di Bittaye e Marchionni, è stato poi raggiunto nella ripresa e ha rischiato di chiuderla in parità, fino al decisivo 3 a 2 firmato da Tempestilli. Domenica prossima Teramo ospita la Vastese, mentre il Giulianova va a Spoltore.