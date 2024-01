GOLEADA GIULIESE COL FOSSACESIA, RECUPERATI DUE PUNTI SUL TERAMO CHE PAREGGIA A PESCARA

Goleada, annunciata e prevedibile, ma non per questo meno importante, del Giulianova, che rifila un sonoro 5 - 1 al Fossacesia e recupera 2 punti sulla prima della classe, il Teramo, fermato sull’1 - 1 dalla Folgore Delfino Renato Curi Pescara.Al vantaggio locale di Lupo, infatti, ha risposto il primo centro di Vanzan, ma non è bastato a creare le premesse per il risultato pieno. Scende a sei punti il vantaggio biancorosso sul Giulianova. Prossimo turno, Teramo ospita al Bonolis il Casalbordino, mentre il Giulianova è chiamato ad una difficile trasferta a Vasto.