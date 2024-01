POWERLIFTING / NUOVO GRANDE SUCCESSO SPORTIVO DEL TERAMANO NICOLA ROSSI

Nuovo, grande successo sportivo per l’atleta teramano Nicola Rossi, che continua a mietere risultati di grande rilievo sui più importanti palcoscenici sportivi italiani. Ieri, a San Zenone sul Lambro, nel Milanese, si è svolto il campionato assoluto di panca piana attrezzata, della massima federazione di Powerlifting in Italia la FIPL.

Nicola Rossi dell’Italica Powerlifting, originario di Colledara e residente a Giulianova, ha ottenuto uno straordinario terzo posto assoluto nella categoria -93kg, in una gara combattuta e sofferta, imponendosi con un alzata di 172,5 kg.

Un successo che premia la forza dell’atleta e la capacità del suo TeAm, perché a differenza di quello che potrebbe sembrare, il Powerlifting attrezzato necessita di attrezzatura specifica, ed è uno sport di squadra.

«Ci tengo a ringraziare Niki Foschini atleta coach per la preparazione, il presidente del team Francesco Saverio Morese atleta affermato in campo internazionale e l’atleta Raffaello di Gianmichele per il supporto tecnico in gara - ha detto Nicola Rossi - sono felice di questo nuovo risultato, che mi sprona a fare sempre di più e sempre meglio, anche per portare onore alla mia terra»