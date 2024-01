VOLLEY / LA FUTURA ESONERA COACH LUCA NANNI





La Futura Volley Teramo comunica che si conclude la collaborazione tra la società e l'allenatore Luca Nanni . Il Vice Presidente Luca Mazzagatti :"Nella giornata di ieri abbiamo comunicato al Sig. Luca Nanni la conclusione del rapporto di collaborazione con la nostra società.

La decisione prescinde dai risultati e dall'andamento della classifica in quanto la squadra sta rispettando pienamente gli obiettivi di inizio stagione.

Non ci troviamo d'accordo con quelle che sono le strategie e l'organizzazione ed è per questo motivo che abbiamo deciso di separarci.

Ringraziamo Luca Nanni per il lavoro svolto e gli auguriamo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera di allenatore ".