CALCIO / DIAKITE, IL TERAMO DI IACHINI LO PRESE IN SERIE D, LO LANCIO’ VERSO LA B E ADESSO VEDE LA SERIE A CON UN TRASFERIMENTO MILIONARIO

Nato nel 2000 a Gonesse, una cittadina non lontana da Parigi, Salim Diakite ha tirato i primi calci nel settore giovanile del Les Mureaux nel 2008, all'età di 8 anni. Nel 2015 viene tesserato dal Mantois 78, che lo aggrega al proprio settore giovanile. Dopo aver trascorso sei mesi al Rio Ave, nel 2019 si trasferisce in Italia, in serie D, con l’Olimpia Agnonese. Ed è li che lo scopre il Teramo di Iachini, che lo porta in biancorosso nella stagione 2020 - 2021, pagandolo 100 mila euro (5 mila all'acquisto + 95 mila in caso di rivendita). Era una scommessa certo, ma il Teramo la vince, perché Diakite è un difensore di grande talento, che si mette in mostra e rivela doti da palcoscenici superiori.

Sarà lo stesso presidente Iachini, infatti, a cederlo poi alla Ternana, in serie B, per una cifra che sfiorava i 650 mila euro. Settantadue partite in rossoverde ed è arrivata la cessione al Palermo, sesto nel campionato cadetto, ma a soli 4 punti dalla seconda. Le cifre dell’accordo sarebbero di 1.300.000€ con un bonus di 250.000€ se il Palermo va in serie A. Una risposta, a distanza di tempo a quel “grandissimo conoscitore di calcio” che, in una trasmissione tv, ebbe a criticare le scelte dell’allora presidente, accusandolo di “non sapere di calcio” anche perché aveva preso dalla quarta serie molisana questo ragazzo semi sconosciuto.