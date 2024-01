TENNIS TAVOLO, DUE SPLENDIDE VITTORIE NEL CAMPIONATO REGIONALE PER L'ASD ENERGIA NEW TERAMO

Sabato 27 gennaio, presso la palestra scuola Noè Lucidi di Teramo, attorniati da un folto pubblico, si sono svolti due incontri entusiasmanti di Tennis Tavolo per la Asd Energia New Teramo.

Nella serie D2, la compagine Teramana ha ottenuto una preziosa vittoria verso i cugini della Asd San Nicolò. Incontro terminato con il punteggio di 5-3 per la Asd Energia New Teramo, con tre punti del Vecchietto.... Crescenzo Allegretto, e due punti del giovane quindicenne in ascesa tecnica e mentale, Manuel Mate', che ha avuto la meglio su giocatori più esperti.

Nell' incontro di cartello per il primato nella serie D1, altra preziosa vittoria degli Alfieri biancorossi, Corrado Picone, Pietro Di Dionisio et Edoardo Angelotti. In particolare gli ultimi due atleti Teramani hanno espresso un tennis Tavolo di altissimo livello, umili e concentrati. Bravi e complimenti per l'impegno e la passione profusa sul tavolo Blue.

Il campionato è ancora lungo e impegnativo. Forza Ragazzi.

Si ricorda che la disciplina sportiva del Tennis Tavolo, che mette alla prova le vostre abilità coordinative motorie e cognitive, è fruibile gratuitamente ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 19 in poi, nella nostra Palestra Scuola Noè Lucidi di Teramo.

Ingresso posteriore con ampio parcheggio.

Vi aspettiamo concentrati....., per farvi tornare ragazzi..... con due scambi sui nostri tavoli Blue.