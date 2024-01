VIDEO / IL TARANTO POTREBBE TRASFERIRSI PER DUE ANNI AL BONOLIS, LO STADIO TERAMANO INTERESSA A TUTTI... TRANNE CHE AL SINDACO

Lo Stadio di Teramo interessa a tutti, tranne che al Sindaco.

Interessa ai tifosi, che sfilano in corteo per chiedere che venga risolta una volta per tutte la questione della convenzione.

Interessa al gestore, che continua a curarlo e migliorarlo (appena potenziate le torre faro e rinnovati i ledwall).

Interessa al Città di Teramo, che aspira a poterlo gestire.

Interessa al Monterosi, che l’ha scelto per le sue partite “casalinghe” e interessa, e la notizia ha del clamoroso, al Taranto, oggi settima in classifica nel girone C della serie C, ma a quattro punti dalla prima, con legittime aspirazioni anche di promozione in serie B.

Il Taranto, ha un problema stadio da risolvere e il presidente dei rossoblu, Massimo Giove, sta pensando di portare la squadra a Teramo per due anni. A fine anno, infatti, lo stadio di Taranto sarà inaccessibile, per lavori importanti, che dureranno appunto due anni, periodo nel quale il Taranto non solo verrebbe a giocare le sue partite “casalinghe” al Bonolis, ma si trasferirebbe totalmente in Abruzzo. «Si tratta di trasferire il club a Teramo per due anni, non si tratta di andare a giocare la domenica, ma di trasferire tutto il club» ha detto lo stesso presiodente qualche giorno fa ad AntennaSud (video sotto).

L’alternativa per il Taranto sarebbe Vibo Valentia, ma secondo indiscrezioni giornalistiche pugliesi, sarebbe proprio il Bonolis la prima scelta tarantina, proprio per la qualità dell’impianto, già abilitato per un’eventuale serie B. Ovviamente, se il presidente del Taranto parla dello stadio di Teramo, è segno che sono già state avviate le trattative con il gestore, mentre - come detto - il Comune (a parte il comunicato stampa di fine anno) continua a non dare risposte e, soprattutto, a non portare avanti quella sbandierata “soluzione” che aveva riempito gli annunci della gianguideria.

La verità è che, come in tutte le grandi questioni, la Giunta del Gianguido Bis ama presentarsi come un Frecciarossa di ultima generazione, ma poi viaggia come un regionale diesel col motore malmesso.