CALCIO/ GIULIANOVA - TERAMO, VERTICE SICUREZZA: AI BIANCOROSSI 675 BIGLIETTI E TUTTI IN PULLMAN

Giulianova-Teramo. La disponibilità ufficiale dei biglietti per i tifosi biancorossi è di 375 tagliandi che diventeranno 675 giovedì mattina quando la Commissione Pubblici spettacoli effettuerà un sopralluogo allo stadio Fadini per controllare i lavori che sono stati portati avanti dall'Ufficio tecnico del Comune proprio per aumentare la capienza del settore distinti, quello riservato ai supporters del Teramo.

Lo ha detto il Prefetto nella conferenza stampa che ha tenuto al Comune di Giulianova nella post riunione sulla sicurezza e dove ha invitato i teramani a non mettersi in viaggio se non in possesso dei biglietti che saranno posti in prevendita e ha annunciato che saranno allestiti dei pullman sui quali ha invitato la tifoseria a salire per evitare che si verifichino ingorghi con le auto anche perché il parcheggio davanti al settore distinti non è in grado di assorbire una lunga serie di macchine. Per quanto riguarda il Giulianova è stata confermata la giornata giallorossa per cui gli abbonamenti non saranno validi.