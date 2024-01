“PADEL SENZA BARRIERE” 2-3 FEBBRAIO A GIULIANOVA, PRESENTE L'ASSESSORE QUARESIMALE

“Padel senza barriere” è il nome del progetto scritto da Marco Ciafardoni ed Eugenio Maglia

che grazie all’A.S.D. For Tennis Team, del presidente Alessio Pistilli, è stato presentato

all’Agenzia Italiana della Gioventù ed è risultato vincitore nel bando “Erasmus +|Gioventù e

sport” nell’azione chiave KA182 - Mobilità del personale nel campo dello sport, all’interno

della finestra del 4 Febbraio che vedeva entrare per la prima volta nei radar italiani questa

azione.

Il 2 e 3 di Febbraio avranno luogo due giornate di sport che porteranno, oltre

all’allenamento fisico, momenti di inclusione e sviluppo culturale. Il tutto, patrocinato dal

comune di Giulianova e dal C.I.P., inizierà la mattina del 2 febbraio quando i ragazzi e le

ragazze dell’istituto comprensivo 2 di Giulianova si riuniranno al palazzo “Kursaal” per

prendere parte al racconto di Eugenio e Marco sul progetto che hanno presentato e le

opportunità europee esistenti per l’inclusione, l’integrazione e lo sviluppo del territorio.

In seguito, il racconto di Monty, l’atleta catalano istruttore di Eugenio e Marco. Monty è un

atleta paralimpico di padel in sedia e sarà sicuramente d’ispirazione per tutti, grandi e non.

Anche la squadra campione d’Italia di basket in sedia, orgoglio della città, “Amicacci

Abruzzo” parteciperà all’evento insieme alle autorità locali e regionali.

Tutti questi attori ci consentono di allargare il più possibile i confini dei nostri orizzonti,

sicuramente ricchi di esperienze ma comunque fermi al nostro piccolo, alla comfort zone.

Partecipando a “Padel senza barriere” tutto il territorio abbraccerà l’atteggiamento

proattivo necessario per favorire l’inclusione e l’integrazione di mondi fino a Giulianova.

Il pomeriggio del 2, i campi del Chico Padel ospiteranno un torneo giovanile che proseguirà

nella giornata successiva. Durante l’evento sarà in campo anche Monty, atleta di caratura

internazionale che dimostrerà le abilità acquisite in tanti anni di agonismo.

Sabato 3, dalle ore 15:00, presso il “Chico Padel”, prenderà avvio il primo torneo inclusivo

del territorio. Saranno presenti diversi atleti di padel in sedia e non che si sfideranno in un

avvincente torneo che vedrà coinvolti anche i rappresentanti delle società e le autorità

locali.

Durante il pomeriggio ci sarà un’esibizione di padel in sedia che vedrà esibirsi tutti gli atleti

paralimpici presenti, in questo modo il pubblico potrà essere partecipe di una vera e propria

partita di padel in cui si potranno apprezzare al meglio le maestrie e i colpi più affascinanti.

Tutto ciò è stato possibile grazie ad un’esperienza unica: la mobilità in Catalunya. Lì,

Eugenio e Marco hanno conosciuto Monty che ha regalato loro dei pomeriggi colmi di

fatiche volte al perfezionamento della tecnica padelistica. Monty è il miglior atleta di padel in

sedia in Catalunya ed ha riconoscimenti internazionali per le sue abilità sportive. Abbiamo

deciso, perciò, di invitarlo a Giulianova, perché vorremmo che tutti avessero la possibilità di

ascoltare le sue esperienze tra agonismo e rispetto, tra competizione e inclusività.

“Padel senza barriere” è un’opportunità di crescita: ognuno dei partecipanti avrà l’occasione

di riflettere sulla crescita personale, sportiva, culturale e sociale.

Vogliamo che il nostro territorio abbia la possibilità di essere un fiore all’occhiello e un

baluardo per quel che riguarda questo sport, senza dimenticare che “Lo sport è di tutti”.