CALCIO/ GIULIANOVA-TERAMO, IN TREMILA SUGLI SPALTI DOPO 16 ANNI, CONTROLLI STRETTISSIMI SULLA STRADA E SUI TRENI

Controlli serrati oggi sulla tratta che porterà i tifosi biancorossi allo stadio Fadini per l'atteso incontro di calcio: Giulianova-Teramo (apertura cancelli ore 13,30). Sono attesi tremila tifosi. Controlli sono stati svolti con particolare attenzione alle entrate e alle uscite dallo stadio che saranno comunque divise, senza possibilità di contatto tra le due tifoserie. I controlli non hanno riguardato soltanto lo stadio dal momento che le forze dell'ordine hanno idealmente percorso il tragitto che i tifosi teramani faranno una volta entrati in territorio giuliese con particolare riguardo a via Cupa, la strada che sarà blindata e percorribile per lungo tempo solo dalla tifoseria teramana che arriverà con le auto, non si sa quanti tifosi arriveranno con il treno, qui, in stazione ad attenderli ci saranno pullman della Tua sui quali saliranno e saranno portati allo stadio. Il piazzale ferroviario sarà presidiato anche in questo caso da polizia e carabinieri che accompagneranno i pullman in quanto attraverseranno gran parte della città, per la precisione dal Lido al Paese. Il Giulianova e il Teramo si ritrovano oggi a distanza di 18 giorni dalla finale di Coppa Italia di Eccellenza terminata 2-2 ai supplementari (1-1 al 90') e vinta per 9-8 ai rigori dai biancorossi al Bonolis. Si torna a giocare allo stadio Rubens Fadini a distanza di oltre 16 anni: il 14 ottobre 2007 il Teramo espugnò per 1-0 il campo giuliese.