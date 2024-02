VIDEO-FOTO/ VA AL GIULIANOVA IL DERBISSIMO, IL TERAMO PERDE PER 1-0

Con il gol, che ha fatto la differenza al 19’ Giulianova passato in vantaggio con Francesco Di Paolo, il derbissimo se lo è aggiudicato il Giulianova per 1-0.

Una partita che saà ricordata per gli scontri pre partita. Non sono serviti neppure i serrati controlli messi in piedi dalle forze dell'ordine. I controlli non hanno riguardato soltanto lo stadio dal momento che le forze dell'ordine hanno idealmente percorso il tragitto che i tifosi teramani faranno una volta entrati in territorio giuliese con particolare riguardo a via Cupa, la strada che è stata blindata e percorribile per lungo tempo solo dalla tifoseria teramana che è arrivata con le auto. Il piazzale ferroviario è stato presidiato anche in questo caso da polizia e carabinieri che hanno accompagnato i pullman dal Lido al Paese. Il Giulianova e il Teramo si sono ritrovati oggi a distanza di 18 giorni dalla finale di Coppa Italia di Eccellenza terminata 2-2 ai supplementari (1-1 al 90') e vinta per 9-8 ai rigori dai biancorossi al Bonolis. Si è tornati a giocare allo stadio Rubens Fadini a distanza di oltre 16 anni: il 14 ottobre 2007 il Teramo espugnò per 1-0 il campo giuliese. Non è andata così oggi perchè a vincere sui biancorossi sono stati i giallorossi.

"I𝐥 𝐝e𝐫b𝐲 𝐚 𝐥o𝐫o, 𝐢l +𝟓 𝐚 𝐧o" hanno scritto sui social i tifosi biancorossi. La differenza tra le due squadre si accorcia e tutto ancora potrebbe accadere.

Questo incontro sarà però ricordato per gli scontri tra tifosi a Giulianova, prima del derby e poco dopo l'apertura dei cancelli. Sono volati sassi e mazzate tra le tifoserie, un Carabiniere, F.C., è finito in ospedale per una ferita. Tutta da chiarire la dinamica degli scontri, scoppiati all'arrivo dei teramani. Per sedare i tafferugli, sono stati usati anche fumogeni. Polizia e Carabinieri sono intervenuti immediatamete, ma dalle prime ricostruzioni sembra che l'aggressione ai tifosi teramani cosa sia stata organizzata (video dal web). I filmati che girano sui social e quelli realizzati dalla Polizia porterà sicuramente a diverse denunce.

