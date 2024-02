IL BILANCIO DEL DERBY ANDATO AI GIALLOROSSI: UN CARABINIERE ED UN POLIZIOTTO FERITI E UNA SESSANTINA DI TIFOSI AL VAGLIO DEGLI INVESTIGATORI, TRA DASPO E DENUNCE

E' di due feriti: un poliziotto ed un carabiniere che hanno riportato ognuno 10 giorni di prognosi dopo essere stati trasportati al ponto soccorso giuliese e diversi Daspo e denunce che scatteranno nei confronti sia di tifosi giuliesi che teramani, il triste bilancio del derby tra il Giulianova e il Teramo di oggi finito a favore dei giuliesi per 1-0. Al vaglio della Polizia il filmato che ha fatto il giro dei social che sarà analizzato e che riproduce una sessantina di tifosi che sono venuti alle mani all'apertura dei cancelli, tifosi per lo più aderenti alla tifoseria giuliese ma c'erano anche tifosi teramani (di meno rispetto ai giuliesi) che sono venuti alle mani anche con l'ausilio di sassi. Centoventi il numero del personale di polizia impiegato per l'ordine pubblico in questo derby di colore giallorosso.