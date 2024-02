PINETO CALCIO, OGGI ARRIVA IL NUOVO ALLENATORE ROBERTO BENI

E' Roberto Beni il nuovo allenatore del Pineto calcio dopo che Daniele Amaolo è stato sollevato dall' incarico, il tecnico con il quale il Pineto, nella scorsa stagione agonistica, ha vinto campionato e Coppa Italia di categoria. Lo ha deciso il Direttore sportivo Marcello Di Giuseppe.

Classe 1967, Beni è nativo di San Benedetto del Tronto, già difensore, 57 anni da compiere, è figlio d'arte (il papà Paolo è tra i recordman di presenze con la maglia della Sambenedettese), ha giocato anche con il Pineto nella stagione 1987-'88, nel campionato Interregionale, quando i biancazzurri si salvarono chiudendo il campionato a 28 punti. Poi ha iniziato la carriera di allenatore. E' stato assistente di Colantuono all'Atalanta, dal 2009, accompagnandolo anche nelle esperienze di Udine (2015/16) e Bari. Figlio d'arte (il papà Paolo è tra i recordman di presenze con la maglia della Sambenedettese), ha giocato anche con il Pineto nella stagione 1987-'88, nel campionato Interregionale, quando i biancazzurri si salvarono chiudendo il campionato a 28 punti. Dopo aver giocato per anni da difensore nelle categorie dilettantistiche marchigiane, ha cominciato la sua carriera di allenatore al Grottammare nel 2002/03 in Eccellenza, conquistando la promozione in serie D. Tra Interregionale ed Eccellenza ha guidato anche Civitanovese, Santegidiese e Fermana ma vanta pure esperienze come secondo di Davide Ballardini con Sambenedettese (in Serie C1 nel torneo 2004/05), Cagliari (Serie A 2005/06) e Pescara (Serie B 2006/07).

Forse già oggi sarà a Pineto.