PINETO CALCIO/ STAMATTINA IL PRIMO ALLENAMENTO CON IL NUOVO TECNICO ROBERTO BENI

Roberto Beni dirigerà stamattina il primo allenamento della rosa. Rosa che in questi giorni si è allenata con i preparatori atletici. Ci sono soltanto 72 ore per preparare al meglio una partita che si annuncia difficile sotto tutti i punti di vista, non soltanto dal punto di vista tattico, ma anche su quello psicologico e ambientale. La notizia dell'esonero di Amaolo ha provocato una forte eco, tra i tifosi e i gruppi organizzati: in una nota, proprio questi ultimi hanno ringraziato il tecnico per le belle pagine scritte in questi anni, rimarcando la vicinanza alla squadra, invitata "a tirare fuori gli attributi".

Beni, ex difensore, 57 anni da compiere, Roberto Beni ha fatto una lunghissima esperienza da vice soprattutto in serie A ma anche in B e C con Stefano Colantuono (Atalanta, Udinese, Bari e Salernitana) e Davide Ballardini (Sambenedettese, Cagliari, Pescara, Genoa e Cremonese). In C per un brevissimo periodo (7 giornate) ha allenato il Rieti nella stagione 2019-20. In D, esperienze da tecnico alla guida di Grottammare e Santegidiese.