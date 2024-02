PINETO CALCIO, BENI: «OCCORRE UN NUOVO ATTEGGIAMENTO PER MIGLIORARE»

«La prima cosa è cambiare un atteggiamento sbagliato» ha detto Roberto Beni che ha firmato per cinque mesi il contratto, il neo allenatore del Pineto, presentato ufficialmente alla stampa.

«Ho visto voglia di apprendere e migliorare da parte dei ragazzi, con i quali ho parlato, c'è la massima disponibilità per un nuovo percorso di crescita. La squadra l'ho trovata molto motivata. Motivata nel far bene e nel gestire difficoltà in maniera abbastanza corretta. Tra l'altro, conosco il direttore da un po' di tempo, so come la pensa; quindi, c'è chi li ha tenuti sul pezzo. Sono estremamente convinto che questa è una squadra che presto dirà tutto il suo valore». «L'obiettivo è quello di avere una propositività diversa. La sensazione che ho avuto è aver visto ragazzi con grande disponibilità, con voglia di apprendere e migliorare. Per migliorare è necessario l'atteggiamento, poi per il sistema di gioco parlerò con i ragazzi. Bisogna essere attenti, capire quali sono le intenzioni del gruppo, e lo stesso gruppo deve poi venire dietro quelle che sono le intenzioni del direttore e dell'allenatore». L'obiettivo è: «La salvezza, poi proveremo a giocarci i playoff».