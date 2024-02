CALCIO/ TERAMO CALA IL POKER COL SULMONA E ALLUNGA AD OTTO PUNTI IL VANTAGGIO SUL GIULIANOVA, BATTUTO A CAPISTRELLO

Nessun problema per il Teramo, che impone la sua legge al Sulmona e mette in cassaforte tre punti, grazie al 4 a 0 maturato con la doppietta di Touré e i gol di Santirocco e Rei. Del compianto Benedetto Presante si è fatto un ricordo con omggio floreale alla figlia.

Un risultato che permette all’11 di Pomante di allungare sul Giulianova, che esce sconfitto per 1 a 0 dal campo del Capistrello. La distanza dai biancorossi teramani adesso è di otto punti.

Prossimo turno: Teramo a Celano e Giulianova ospita il Cupello.