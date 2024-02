VIDEO-FOTO/ TORRICELLA SICURA, L'AMICACCI BASKET IN CARROZZINA "INSEGNA" AI PIU' GIOVANI A FARE SPORT

Mattinata di sport quella vissuta oggi alla palestra comunale di Torricella Sicura per tutte le scolaresche grazie alla perfetta organizzazione del Comune e del Sindaco Daniele Palumbi. L'Amicacci Basket in carrozzina ha insegnato ai ragazzi delle elementari e medie il valore dello sport anche per coloro che sono da ritenersi "atleti speciali". I ragazzi hanno posto domande ai dirigenti e ai giocatori dell'Amicacci ed hanno provato, salendo sulle carrozzine, una sensazione nuova per loro. Tante le domande poste agli atleti con risposte a volte anche molto toccanti.