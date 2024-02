TENNIS TAVOLO / NUOVI SUCCESSI DELL’ASD ENERGIA NEW TERAMO

Sui tavoli di Borgorose di è disputato l'incontro di Tennis Tavolo, Campionato Serie D2 Regione Abruzzo, tra la Prosperini School B e la ASD Energia New Teramo Tennis Tavolo del Presidente Guido Gambacorta.

Due giovanissime compagini, con atleti future speranze del Tennis Tavolo d'Abruzzo.

Meritata vittoria dei Pongisti Teramani per 5-2, due punti a testa di Andrei Smadoi e di Manuel Mate', un punto anche del sedicenne Francesco Malatesta.

La compagine Teramana raggiunge il secondo posto in classifica, dietro alla Polisportiva Aquila e Domenica prossima 25 febbraio alle ore 10, incrocerà le racchette con i cugini dell' ASD San Nicolò, per definire la griglia dei play off.

Gli atleti della Serie D1, torneranno sul tavolo Blue, sabato 24, alle ore 16,30 per sfidare gli Amici Pongisti di Silvi Marina, entrambe le squadre sono in lotta per il salto di categoria. Sarà una bellissima e tecnica sfida sportiva.

Si giocherà nella palestra Scuola Noè Lucidi Teramo, ingresso posteriore con ampio parcheggio,

Sabato Ore 16,30 e Domenica 25-02-2024 ore 10.

Chi desidera praticare questa disciplina sportiva, per affinare le abilità coordinative motorie, la concentrazione e la destrezza, potrà recarsi ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 19 presso palestra scuola Noè Lucidi Teramo.