CALCIO / TERAMO INARRESTABILE, PASSA A CELANO, IL GIULIANOVA PIEGA IL CUPELLO

Teramo inarrestabile, vince anche a Celano, anche se la partita era cominciata in salita, visto il gol locale al secondo minuto, poi però Cangemi e Santirocco riportano la partita in casa biancorossa. Due a uno il finale.

Domenica positiva anche per il Giulianova col Cupello. Doppietta di Cognigni nella prima frazione, poi nella ripresa Donatengelo fissa il 3 a 1.

Prossimo turno, impegno sulla carta facilissimo per il Teramo che ospita la Santegidiese mentre di certo più impegnativa sarà la trasferta delGiulianova che dovrà vedersela col Castelnuovo Vomano.