CALCIO/ SANDRO FEDERICO E FERDINANDO RUFFINI SONO I NUOVI DIRETTORI DEL GIULIANOVA CALCIO

SANDRO FEDERICO (nella foto), ex Teramo Calcio ai tempi di Iachini e FERDINANDO RUFFINI sono i nuovi direttori del Giulianova Calcio. La notizi è stata resa oggi e c'è grande entusiasmo tra i tifosi per questa notizia che ridarà nuovo slancio anche alla squadra che aveva bisogno di quella spinta che si era affievolita in questi ultimi mesi, anche nei risultati.