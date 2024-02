CALCIO/ A GIULIANOVA E' ANDATO TUTTO COME PREVISTO: VIA D'ALESSANDRO DENTRO: FEDERICO E RUFFINI

Giulianova Calcio 1924 comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il direttore generale, Girolamo D'Alessandro, e il direttore sportivo, Marco Triboletti. A Girolamo e Marco vanno i più sentiti ringraziamenti per l'impegno profuso durante la loro permanenza, oltre ai migliori auguri per il futuro. Al loro posto, come scritto da certastampa nei giorni scorsi subentrano: SANDRO FEDERICO ex Teramo Calcio ai tempi di Iachini e FERDINANDO RUFFINI sono i nuovi direttori del Giulianova Calcio. La notizi è stata resa oggi e c'è grande entusiasmo tra i tifosi per questa notizia che ridarà nuovo slancio anche alla squadra che aveva bisogno di quella spinta che si era affievolita in questi ultimi mesi, anche nei risultati.