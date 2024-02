CALCIO/ FERDINANDO RUFFINI E' IL NUOVO DIRETTORE GENERALE DEL GIULIANOVA, IL DIRETTORE SPORTIVO E' SANDRO FEDERICO

Giulianova Calcio comunica che Ferdinando Ruffini è il nuovo direttore generale. Per Ruffini, giuliese doc, si tratta di un ritorno in giallorosso, avendo vestito da calciatore la maglia del Giulianova dal 1978 al 1982 e dal 1994 al 1996 e collezionando oltre 130 presenze.

Contestualmente, il Club comunica di aver affidato l’incarico di direttore sportivo a Sandro Federico. Nel suo curriculum diverse esperienze tra i professionisti con Siena in serie A, Carrarese, Chieti, Arezzo, Sambenedettese, Teramo e Fidelis Andria.

La società tutta, nel dare il benvenuto ai due neo dirigenti, augura loro un buon lavoro. I due direttori saranno presentati, ad inizio della prossima settimana alla stampa.