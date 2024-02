MONTATI AL BONOLIS 184 METRI QUADRI DI NUOVI LEDWALL

Lo stadio di Teramo è pronto a fare il grande salto nel futuro dell'intrattenimento grazie all'installazione dei nuovissimi impianti ledwall a bordo campo e in area distinti. Un'esplosione di colori e luci voluta fortemente dal gestore Soleia S.r.l., guidata da Franco Iachini, che ha investito per rendere lo Stadio un modello di innovazione anche nel campo del digital advertising.

La Soleia S.r.l.si è avvalsa della collaborazione di The IMMEDYA Company, che ha progettato, realizzato e fornito l’intera infrastruttura digitale. Con questa nuovissima digital experience, gli spettatori potranno vivere un'esperienza multisensoriale mai vista prima.

Addio alla noia durante le pause, ora ogni attimo è un'opportunità per emozionarsi, esultare e godere di uno spettacolo di luci che catapulterà gli spettatori direttamente nel futuro, immergendoli in un universo di colori brillanti, animazioni mozzafiato e messaggi di incitamento che faranno visivamente vibrare lo stadio. Tutto questo è possibile grazie ad un software di ultima generazione che permette, come nei migliori stadi di serie A, di poter dialogare in tempo reale con il pubblico, proiettando risultati, pubblicità e formazioni iniziali o sostituzioni.

Il nuovo design comprende 144 metri quadrati lungo il bordo campo e ulteriori 40 metri quadrati nell'area distinti, completamente rivestiti di ledwall e gestiti da un software dedicato per la pianificazione dei contenuti. Tutto il progetto di concezione e sviluppo degli impianti digitali e del software di gestione è stato realizzato da Immedya, azienda con sede produttiva a Mosciano Sant’Angelo, ma con filiali anche a Milano e Roma. Immedya è leader in Italia nel settore della gestione digitale e trasmissione di contenuti pubblicitari nei centri commerciali, nonché nelle fasi di design, progettazione e fornitura ledwall e totem ed è partner ufficiale di oltre 100 centri commerciali sul panorama nazionale.