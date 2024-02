CALCIO / TERAMO INARRESTABILE, POKER ALLA SANT E LA MARCIA TRIONFALE CONTINUA

Seppur non complicato, sulla carta, dal punto di vista squisitamente sportivo, visto che gli ospiti sono terzultimi a 39 punti dalla capolista, la partita tra Teramo e Santegidiese al Bonolis era carica di complicazioni dal punto di vista del tifo, visto che i rapporti tra le tifoserie non sono dei migliori e che gli ultrà della Sant sono gemellati con quelli del Giulianova. Dopo i fatti del derby, con gli scontri in via Cupa, infatti, questa era una partita da allerta massima per l’ordine pubblico, tanto che si è deciso di anticiparla al sabato. Venendo all’aspetto sportivo, il Teramo ha vinto per 4 - 2, cristallizzando il vantaggio sul Giulianova, che domani andrà in trasferta a Castelnuovo, in otto punti minimo, che potrebbero però aumentare fino ad undici, a seconda del risultato dei giallorossi. Il primo tempo al Bonolis si era chiuso sul 3-1 con doppietta di Dos Santos e Ferraioli, ma nella ripresa gli ospiti hanno accorciato e alla rete di Manari si è aggiunta quella di Palmenteri. Ci pensa poco dopo D'Egidio a rimettere due reti di distanza, firmando il 4 - 2 in contropiede.

Prossimo turno, Teramo in trasferta a casa della Torrese, mentre il Giulianova ospita il Pontevpmano al Fadini