VIDEO/ LE MAGICHE TAPPE DELLA TIRRENO-ADRIATICO IN PROVINCIA DI TERAMO EMOZIONANO SINDACI E CORRIDORI, IL 7 E L'8 MARZO

Presentate oggi le due tappe teramane della “corsa dei due mari”: la Tirreno Adriatico 2024. Alla conferenza stampa hanno partecipato tutte le autorità dei territori coinvolti dal passaggio della corsa, di cui ricapitoliamo le tappe:

•⁠ ⁠7 marzo 2024: partenza da Arrone (Rieti) e arrivo a Giulianova (circa 207 km), sarà la 2° tappa più lunga della Tirrena - Adriatico. La prima parte della tappa, abbastanza impegnativa, con 2 salite, il valico di Castelluccio e il valico di Forca di Presta, per poi sfociare sulla Salaria verso Ascoli entrando nel territorio abruzzese a Sant’Egidio alla Vibrata. Quindi si raggiungerà il circuito finale di Giulianova di 22 km, attraversando il comune di Mosciano Sant’Angelo per poi arrivare agli ultimi 3,5 km in leggera salita ed infine il traguardo.

•⁠ ⁠8 marzo 2024: partenza da Torricella Sicura ed arrivo a Valle Castellana, sarà la tappa completamente Teramana. Da Torricella verso Teramo dove verrà dato il via ufficiale, la tappa andrà quindi verso Montorio al Vomano per poi transitare sulla SS 150 a Penna Sant’Andrea, Cermignano, Cellino Attanasio e Castellalto, dove sarà posto il primo gran premio della montagna. Quindi Campli, Civitella del Tronto, per prendere poi la salita di San Giacomo versante Est (Collebigliano): salita di 12.5 km con una pendenza che varia dal 7% al 12%, fino ad arrivare al 2° gran premio della montagna di San Giacomo. Segue una picchiata verso San Vito per poi riprende la provinciale per Valle Castellana con i 15 km finali al 2% di pendenza e l'ultimo chilometro all’8% di pendenza.

Le interviste all'otganizzatore Di Giosia, ai tre sindaci e al presidente della Provincia: