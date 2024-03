LIONS, VITTORIA CON IL CUORE PER IL TERAMO

Il fanalino di coda Lions Handball Teramo riesce a stupire tutti tenendo viva la speranza di salvezza nella 17^ giornata di Serie A Silver. La squadra abruzzese ha sconfitto al Palasannicolò il Re Borbone Palermo con un risultato finale di 28-27, conquistando così la seconda vittoria stagionale.La partita è stata equilibrata fin dall'inizio, con le due squadre divise da una sola lunghezza nel primo quarto di gara. Tuttavia, al 18', la Lions Teramo è riuscita a trovare il primo doppio vantaggio portandosi sul punteggio di 10-8. Il vantaggio è stato poi ampliato fino a diventare un triplo vantaggio al 22', con un punteggio di 12-9 all'intervallo.Nella ripresa, i ragazzi di Settimio Massotti hanno iniziato bene e si sono portati subito a +4 (16-12 al 32'). Gli ospiti non hanno però mollato e al 52' hanno pareggiato il punteggio sul 23-23, per poi andare anche in vantaggio a pochi secondi dal termine con un risultato di 27-26.Tuttavia, le due reti finali di Leodori e Reginaldi hanno permesso alla Lions Teramo di ottenere una vittoria cruciale e continuare a lottare per la salvezza in Serie A Silver. Tra i marcatori da segnalare le sei reti di Toppi per Teramo e le nove di Aragona per i siciliani.La 17^ giornata di Serie A Silver si è rivelata piena di sorprese e colpi di scena, con diverse partite che hanno fatto registrare risultati inattesi e emozionanti.Uno dei match più intensi è stato quello tra la Publiesse Chiaravalle, terza forza del torneo, e la Genea Lanzara. I campani sono riusciti a strappare una vittoria in trasferta, imponendosi con un punteggio di 25-22 e compiendo così un importante passo in avanti nella lotta per la salvezza.Anche le due squadre lombarde della Metelli Cologne e del San Giorgio Molteno non hanno avuto fortuna davanti al proprio pubblico. La Metelli Cologne è stata superata dai giovani del Campus Italia con un risultato di 34-33, mentre il San Giorgio Molteno è riuscito a pareggiare solo nel finale una gara complicata terminata 36-36.Le due squadre al comando della classifica, Camerano e Tecnocem San Lazzaro, hanno invece continuato la loro marcia verso i play-off. Entrambe le compagini hanno ottenuto vittorie convincenti tra le mura amiche: il Camerano ha sconfitto il Romagna 26-21, mentre il Tecnocem San Lazzaro ha strapazzato la Verdeazzurro con un netto 38-28. La lotta per un posto nei play-off si fa sempre più serrata e emozionante. Sarà interessante seguire gli sviluppi delle prossime partite e vedere quale squadra riuscirà a conquistare l'accesso alla fase finale del torneo.

Risultati 17^ giornata

Tecnocem San Lazzaro – Verdeazzurro38-28​

Publiesse Chiaravalle - Genea Lanzara22-25 ​

Metelli Cologne - Campus Italia33-34​

Camerano – Romagna26-21​

Lions Teramo - Re Borbone Cus Palermo28-27 ​

San Giorgio Molteno - Orlando Haenna36-36

Classifica:

Camerano 31, Tecnocem San Lazzaro 25, San Giorgio Molteno 22, Publiesse Chiaravalle 22, Romagna 20, Metelli Cologne 18, Genea Lanzara 18, Orlando Haenna 18, Verdeazzurro 12, Campus Italia 8, Re Borbone CUS Palermo 6, Lions Teramo 4