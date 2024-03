CALCIO / «LA POLITICA DECIDE LE SORTI DEGLI ARBITRI DI SERIE A», LE RIVELAZIONI DELL'EX FISCHIETTO CALVARESE RUBATE A TERAMO DALLE IENE FANNO ESPLODERE UN NUOVO SCANDALO

«La carriera degli arbitri dipende anche dalla politica... e c'è del marcio nell'associazione arbitri». Lo dice alle Iene, senza sapere di essere registratol, l'arbitro teramano Gianpaolo Calvarese, in un servizio andato in onda nella puntata di ieri sera. La iena Filippo Roma è stato a Teramo, per intervistare Calvarese sul famoso rigore di Juventus - Inter, ma poi a telecamera spenta (così credeva) ma microfoni accesi, lo stesso Calvarese ha fatto affermazioni sulla gestione "politica" delle carriere arbitrali.



GUARDA QUI IL SERVIZIO DELLE IENE