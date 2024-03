CALCIO / IN COPPA IL TERAMO A TERRACINA NON VA OLTRE L'1- 1, SI DECIDERA' TUTTO AL RITORNO AL BONOLIS

Finisce in parità il primo round tra Terracina e Teramo al “Colavolpe”. Succede tutto intorno alla mezzora della prima frazione: al gran gol di Massarotti di collo esterno, risponde l’esperto Curiale dopo nemmeno due giri di lancette. Poco dopo Negro sarà provvidenziale sul fendente dello stesso centravanti laziale dai venticinque metri, mentre nella ripresa le condizioni del campo ed il forte vento non aiuteranno le due contendenti nella costruzione della manovra, con alcune ripartenze che il Diavolo sciuperà. La qualificazione alle semifinali di Coppa Italia Nazionale si deciderà tra sette giorni al “Bonolis”, ma domenica per D’Egidio e compagni ci sarà l’importante trasferta di campionato di Montesilvano.



TERRACINA (4-2-3-1): 1 Martinelli, 2 Fumagalli (1’st Merluzzi), 6 Rosania (Vk), 5 Sossai, 3 Celli; 8 Pesce (32’st Proietti), 4 Petruccelli (20’st Bellante, 31’st Cano); 7 Pagliaroli, 10 Carlini (K), 11 Camara; 9 Curiale.

A disp.: 12 Campagna, 13 Ragozzo, 16 Rosato, 20 Fioretti, 21 Stella.