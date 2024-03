VIDEO/ TIRRENO-ADRIATICO. MILAN VINCE LA 4^ TAPPA E DIVENTA LEADER, DOMANI PARTENZA DA TORRICELLA SCURA CON ARRIVO A VALLE CASTELLANA (KM 144)

Jonathan Milan (Lidl-Trek) ha vinto la Arrone-Giulianova, quarta tappa della TIRRENO-ADRIATICO Crédit Agricole, di 207 km. Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) e Corbin Strong (Israel - Premier Tech) si sono piazzati rispettivamente al secondo e terzo posto. Jonathan Milan (Lidl-Trek) è anche la nuova Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale. "Sul filo di lana - esulta Milan - Devo ringraziare i miei compagni di squadra che hanno fatto un lavoro straordinario. Ho forato in salita e mi hanno riportato in gruppo.

Non è stata una giornata facile. Nel finale ero ben posizionato. Stamattina volevo fortemente questa vittoria dopo essere arrivato terzo e secondo nelle prime due tappe. Siamo venuti qui per

vincere e ce l'abbiamo fatta".

Il friulano ha beffato sul traguardo Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e Corbin John Strong (Israel-Premier Tech) e si prende finalmente il gradino più alto del podio dopo il terzo

posto nella crono di apertura e la seconda piazza di ieri alle spalle di Phil Bauhaus. Milan guida ora la generale con 4 secondi su Juan Ayuso (UAE Team Emirates), terzo a 18 secondi c'è il francese Kevin Vauquelin (Arkea-B&B Hotels) con Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) quarto a 0"21.

Domani la quinta frazione, partenza da Torricella Sicura e arrivo a Valle Castellana dopo 144 chilometri.

E non potevano mancare le polemiche in questa prima giornata. Il Sindaco del Comune di Sant'Omero, in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, incaricava il Consigliere di Maggioranza Rastelli Lorenzo, per disporre il personale volontario della protezione civile, lungo il percorso interessato della tappa della Tirreno Adriatica. Il Consigliere Comunale però nel disporre i volontari lungo il percorso dimenticava di disporre il personale lungo la rotonda di Garrufo, più precisamente dove insiste il capolinea dei mezzi pubblici Tua, lasciandola completamente scoperta, evidenzia in una nota la Polizia Locale. L'Ordinanza del Questore infatti prevedeva e quindi disponeva che la vigilanza spettasse ai volontari della Protezione Civile di Sant'Omero, si legge ancora. Solo grazie all'intervento dei cinque addetti alla vigilanza della Strada Statale 259, con l'ausilio di due mezzi e cartellonistica, accorti del mancato presidio da parte dei volontari, disponevano immediatamente la vigilanza, salvando il così il Consigliere Comunale da eventuali responsabilità. Ma se gli uomini addetti alla vigilanza della statale 259, non si fossero accorti della mancata vigilanza cosa sarebbe accaduto?