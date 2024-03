CALCIO/ IL PRESIDENTE DEL NOTARESCO DI BATTISTA TRACCIA IL BILANCIO DELLA STAZIONE E RIUNISCE COMUNE ED IMPRENDITORI

Il Presidente del Notaresco Calcio Luigi Di Battista, giunti a due mesi dalla fine del campionato, intende iniziare a tracciare un bilancio di queste due stagioni alla guida della società.

“Sono molto contento di quanto siamo riusciti a fare in soli due anni alla guida del Notaresco, avevamo cominciato la scorsa stagione in extremis e ripartendo praticamente da zero, iniziando a gettare le basi per il futuro e riuscendo a salvarci, nonostante un campionato travagliato e sovvertendo i pronostici di molti, con grandi sacrifici e grazie alla voglia, alla costanza e all’impegno di tutti noi;siamo ripartiti poi per questo nuovo campionato con maggior consapevolezza, ma con l’umiltà di sapere di dover puntare alla salvezza come obiettivo stagionale, e invece ancora una volta stiamo sovvertendo tutti i pronostici, trovandoci a due mesi dalla fine della stagione con l’obiettivo matematicamente a un passo e pienamente in zona playoff, consci che comunque non dobbiamo abbassare la guardia fino a quando non saremo certi di aver conservato la categoria. Il merito di questi due anni straordinari è di tutti i giocatori che si sono succeduti, dei componenti dello staff tecnico e dirigenziale e dei collaboratori, che tutti insieme hanno lavorato dando il meglio di se stessi. Ora però non ci dobbiamo fermare, vogliamo iniziare a programmare in anticipo la prossima stagione per provare a migliorarci ulteriormente; la nostra volontà principale è di proseguire ancora a Notaresco ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti e del territorio, la prossima settimana avrò un incontro con l’Amministrazione Comunale e con alcuni imprenditori locali così da valutare per tempo tutte le strade percorribili per la nostra società.”