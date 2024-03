VIDEO/ TIRRENO-ADRIATICO. TAPPA E MAGLIA PER IL DANESE VINGEGAARD, FROOME NON PARTE

Assolo di Jonas Vingegaard sulle strade della TIRRENO-ADRIATICO. Nella quinta e terz'ultima tappa della corsa dei Due Mari, la Torricella Sicura-Valle Castellana di 146 chilometri, il 27enne campione danese della Visma-Lease a Bike, trionfatore negli ultimi due Tour de France, si impone per distacco con un attacco ai -29 dall'arrivo, a 5 Km dalla vetta del San Giacomo. Un allungo che non lascia scampo ai rivali: seconda piazza per lo spagnolo Juan Ayuso (UAE Team Emirates), terza per l'australiano Jai Hindley (Bora-hansgrohe), entrambi distanziati di 1'12". Per Vingegaard successo e maglia azzurra di leader della classifica generale. Domani sesta e penultima frazio

Chris Froome non è partito oggi per la quinta tappa della 59esima TIRRENO-ADRIATICO, la Torricella Sicura-Valle Castellana di 144 chilometri. Il corridore britannico della Israel-Premier Tech, classe 1985, vincitore in carriera di quattro Tour de France, due Vuelta a Espana e un Giro d'Italia, è stato costretto al ritiro per una frattura allo scafoide destro, patito per una caduta nel finale della seconda frazione nei pressi di Follonica.

la partenza da Torricella Sicura a Valle Castellana