ATELTICA/ GAIA SABBATINI: "GLI EUROPEI A ROMA? SOGNO L'OLIMPICO"

È una delle più giovani e promettenti mezzofondiste italiane. Gaia Sabbatini, ventiquattrenne di Teramo, corre spedita verso gli Europei di atletica in programma a Roma dal 7 al 12 giugno 2024: "Sarà una competizione importantissima - afferma l'azzurra - non solo perché di livello internazionale, ma perché si svolgerà in Italia. Questa cosa mi carica particolarmente. Mi sto preparando per questo appuntamento, poi penserò alle Olimpiadi". Reduce da un ottimo personale sui 1500 in Diamond League (4:01.24) a luglio dell'anno scorso, nel 2022 ha trionfato nella staffetta mista a

squadre degli Europei di cross a Venaria Reale: "È un momento

magico per l'atletica italiana - sottolinea la Sabbatini che nel

2021 ha vinto l'oro nei 1500 agli Europei under 23 - abbiamo una

buonissima struttura tecnica, guidata da due capitani come

Tamberi e Palmisano che sono un esempio e creano un clima super

favorevole". Sempre molto attiva sui social, si può considerare

una "influencer" dell'atletica: "C'è una foto che sogno di

pubblicare, ma sono scaramantica e non dirò quale (ride, ndr)".

Il prossimo appuntamento utile per postare social è quello degli

Europei di Roma, una città che per Gaia è una seconda casa:

"Vivo nella Capitale da 6 anni. Sono più legata ad Ostia, dove

c'è la pineta in cui passo gran parte del tempo per andare a

correre, ma anche all'Olimpico dove ho fatto il Golden Gala, che

vedevo da bambina. Non vedo l'ora di poterci correre di nuovo".

Come lei altre azzurre sperano di far bene al Foro Italico, ma

la Sabbatini non teme la concorrenza: "Avere atlete forti a

livello italiano mi carica tanto. È un motivo in piu per fare

meglio, ci sproniamo a vicenda. Il movimento sta crescendo

sempre di piu. Ne vedremo delle belle"