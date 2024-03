CALCIO / IL TERAMO CONTINUA LA CAVALCATA GLORIOSA, ANCHE IL GIULIANOVA VINCE

Tra Teramo e Fossacesia, il risultato era prevedibile, se non scontato, ma anche le previsioni vanno poi confermate sul campo. E l’undici di Pomante non interrompe la sua cavalcata gloriosa, imponendosi per 5 a 1. Il Giulianova, in trasferta, a Casalbordino vince per 3 - 2 e torna a casa con 3 punti, continuando a tenere il passo della capolista, a cinque punti di distanza e col Teramo che deve recuperare una partita . Prossimo turno, Giulianova - Spoltore e Vastese - Teramo