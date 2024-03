STADIO / RIPARTITO L’ARBITRATO, AL COMUNE RESTA MENO DI UNA SETTIMANA PER SALVARE L’ACCORDO (E LA FACCIA)

Due giorni fa, ci chiedevamo se, nella vicenda della gestione del Bonolis, il Comune c’è o ci fa. Adesso, una risposta l’abbiamo trovata: il Comune non c’è e non ci fa… ma ci prova. No, non nel senso di “provare a risolvere” la questione, ma nel senso di “provare” a portarla per le lunghe. Sembra, infatti, che mentre tutti, e soprattutto i tifosi, si aspettavano l’atto del Conune che formalizzasse i dettagli dell’accordo col gestore, per separare parte sportiva e parte commerciale, ecco che arriva una richiesta di proroga… di due mesi. Per essere più chiari: il Comune, dopo mesi di parole, rinvii, chiacchiere e selfie, non ha presentato la richiesta, ma ha chiesto a Iachini altri due mesi di tempo. Se volessimo pensar male, diremmo che si vuole arrivare a fine campionato per poi ricominciare tutto da capo. Risultato: è ripartito l’ arbitrato Infatti, ieri, scadeva il termine per presentare le memorie preliminari, e i legali di Iachini e quelli del Comune, hanno provveduto al deposito. Adesso il Comune ha una sola soluzione possibile, quella di presentare la proposta entro il 31. Ma il 31 è Pasqua, isabato 30 si sa non si lavora, poi ci sono le processioni all’alba e quella del Cristo Morto, metteteci pure un altro sabato e un’altra domenica… insomma, tolto anche oggi, mancano cinque giorni pieni… poi il Comune troverà la sorpresa nell’uovo…

ad'a