VIDEO/ ECCO IL GIRO D'ABRUZZO...IN CAMPO IL CICLISMO PER PROMUOVERE LA REGIONE E I TERRITORI (DAL 9 AL 12 APRILE)

Presentato questa mattina a L’Aquila il Giro d’Abruzzo di ciclismo. Dal 9 al 12 aprile saranno 4 le tappe che assegneranno la prima edizione della corsa a tappe

1 tappa Vasto Pescara

2 Tappa Alanno Magliano de’ Marsi

3 Tappa Pratola Peligna Prati di Tivo

4 Tappa Montorio al Vomano L’Aquila

Presenti in conferenza il presidente della Regione Marco Marsilio, Paolo Bellino Amministratore Rcs, Mauro Vegni Direttore Giro d’Italia, Vito Colonna Assessore allo sport del Comune dell’Aquila.

Per il presidente Marsilio si tratta di “ un’altra preziosa occasione per far conoscere al meglio il nostro territorio”.

Paolo Bellino Amministratore Rcs: “Qui in Abruzzo c’è competenza. Testeremo in questa gara alcune situazioni tecniche in vista del Giro.