CALCIO / TERAMO SALUTA LA COPPA, IN FINALE VA IL PATERNÓ

Teramo saluta la Coppa Italia. Dopo aver vinto la semifinale all’andata al Bonolis per 2 - 1 contro i siciliani del Paternó, i biancorossi di Pomante sono stati sconfitti in Sicilia per 2 - 0 con gol di Napoli e Asero (nella foto). Da segnalare che l’undici teramano ha giocato parte del secondo tempo in dieci per l’espulsione di Ferraioli. Si ferma qui dunque la corsa alla Coppa nazionale, dopo il successo della coppa regionale.