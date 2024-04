STADIO / TRATTATIVA SALTATA, DAL COMUNE TANTI ANNUNCI E NESSUNA SOLUZIONE, SI RIPARTE CON L’ARBITRATO

Saltata la trattativa tra Comune e Soleia, sulla gestione del Bonolis si va all’arbitrato. La notizia, ancora ufficiosa, sarebbe solo l’inevitabile conclusione del continuo temporeggiare del Comune che, a fronte di annunci e contro annunci, di fatto non ha prodotto la prevista proposta risolutiva della convenzione, da sottoporre al gestore. E a nulla sono serviti i rinvij concessi dallo stesso gestore, su richiesta del Comune, per trovare una soluzione transattiva che consentisse di separare la gestione commerciale da quella sportiva, per poi mettere a gara quest’ultima. Invece, adesso sarebbe saltato tutto e quindi si procede con l’arbitrato, che sarà più lungo nei tempi e che rischia di essere molto più “doloroso”, economicamente parlando, per il Comune. A meno di miracoli dell’ultima ora, la vicenda del Bonolis rischia di diventare una bandiera degli effetti dell’annuncite gianguideria.