GIRO ABRUZZO-PIETRACAMELA/ LUTSENKO VINCE 3^ TAPPA ED È NUOVO LEADER

Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) ha vinto la terza tappa del GIRO d'Abruzzo Credit Agricole, la Pratola Peligna-Pietracamela (Prati di Tivo) di 163 km. Alle sue spalle, per una manciata di secondi, il duo della UAE Team Emirates formato da Diego Ulissi e Adam Yates. Lutsenko si prende anche la maglia azzurra con 14" su Yates e 37" su Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team). "E' un ottimo risultato per me e per la mia squadra - commenta la nuova maglia azzurra - Abbiamo dimostrato che non c'è solo la UAE Team Emirates e che possiamo giocarcela con loro. L'ultima salita era molto dura e Adam Yates

ha attaccato più volte. È stato complicato dal punto di vista

tattico perché anche Sivakov ci ha provato e nel finale è

rientrato anche Ulissi. Dopo i problemi che ho avuto all'inizio

della stagione, è una bella sensazione tornare a vincere di

dimostrando di essere in buona forma in una fase importante della

stagione".