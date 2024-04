DUE TERAMANI IN GARA ALLA MARATONA DI BOSTON

Nella prossima maratona di Boston, che si svolgerà lunedì 15 aprile, su 287 italiani alla partenza ci saranno 2 abruzzesi e sono entrambi teramani, Ugo Sansone, pettorale 6638 e Fabrizio Fabbri alias " Il Pirata" pettorale 30083. Il primo correrà con l'obiettivo di migliorare il proprio tempo, mentre il Pirata di fare la quarta tappa della Marathon Maior, il circuito internazionale strutturato su 6 grandi maratone (New York, Chicago, Londra, Berlino, Boston e Tokyo).

Al pirata oltre a Boston, rimangono Berlino a Settembre e Tokyo il prossimo anno.

A garantire il successo della spedizione abruzzese in USA, sarà l'attenta preparazione dei due atleti, effettuata dallo staff del Club Interamnia, con la maggior parte degli allenamenti svolti in palestra, fino a costruire un percorso di avvicinamento alla gara.