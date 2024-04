DOMANI AL VECCHIO COMUNALE UNA BELLA INIZIATIVA DI RUGBY

Domenica 14 Aprile alle ore 11:00 presso il Vecchio Stadio Comunale di Teramo si disputerà l’incontro UNDER 16 Amatori Rugby Teramo vs Rugby Roma.

I nostri ragazzi potranno finalmente tornare a giocare in casa, dopo diversi anni che le partite in casa vengono disputate a Pescara, i nostri piccoli atleti da tanto aspettavano questo momento, ma anche genitori e amanti del rugby.



Nei giorni scorsi giocatori e genitori hanno provveduto allo sfalcio del campo e alla pulizia degli spalti.

Speriamo presto di riportare in campo anche i più piccoli (under 6-8-10-12 -14).

Sicuramente la giornata di domenica sarà importante per tornare a giocare a Teramo e sarà un giorno di festa per i ragazzi e per tutti quelli che ci sostengono.



Il Rugby, con i suoi valori ha una connotazione di alta valenza educativa e sociale, legare la società a un campo dove svolgere serenamente ed in modo economicamente sostenibile questo sport contribuisce sostanzialmente a costruire quella rete sociale in cui il terreno di gioco sarà un nodo vitale di sport, di aggregazione, di appartenenza, di riparo e di crescita per i nostri giovani, per questo, ci occorre la sicurezza di avere una “CASA” dove far crescere e sviluppare la nostra realtà.



Dopo l’abbandono del Teramo calcio del Vecchio stadio Comunale nel nostro piccolo ci siamo occupati dell’impianto curando il manto erboso e facendo quelle piccole manutenzioni che ci hanno permesso di utilizzarlo riuscendo a sviluppare le attività del settore giovanile e delle due seniores maschile e femminile, per diversi giocatori si sono aperte le porte per giocare con squadre di alto livello, massima espressione di alto livello è stata raggiunta da Marco Riccioni giocatore dei Saracens a Londra e della Nazionale Italiana di Rugby, un esempio di grande dedizione allo sport per tutti i nostri ragazzi e per gli sportivi in generale.