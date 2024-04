CALCIO / FESTA RIMANDATA PER IL TERAMO: SOLO PAREGGIO CONTRO LO SPOLTORE

Festa rimandata per il Teramo. Sfuma per ora la matematica promozione in serie D. Il campo chele, un anno fa, vide i biancorosso guadagnarsi la promozione in Eccellenza, oggi non ha laureato l’undici di Pomante matematicamente vincitore del campionato e promosso in quarta serie. I ragazzi di Pomante non vanno oltre l’1 a 1, anzi: erano andati in svantaggio al 58esino e solo una mezz’ora dopo è arrivato il pareggio, quando ormai si temeva la beffa. Il Giulianova batte 2 - 0 il Sulmona e sale a - 6 a due partite dalla fine del campionato.