CALCIO / È FATTA: IL TERAMO VINCE IL CAMPIONATO E SALE IN SERIE D CON UNA GOLEADA RECORD

È fatta: il Teramo è in serie D. Quasi tremila teramani al Bonolis per festeggiare l’attesa promozione in quarta serie, perfetta conclusione di un campionato che i ragazzi di Pomante hanno condotto dalla prima all’ultima giornata. Quella contro il Capistrello è stata una passerella trionfale, i biancorossi hanno vinto con una goleda record 10-1 contro il Capistrello, chiudendo meritatamente il discorso promozione. Con la seconda promozione in due anni, il Città di Teramo si riavvicina a quelli che erano i campionati della sua storia, quella serie C che l’ha visto per decenni protagonista. Grande festa sugli spalti, davanti ad un pubblico tornato ad assiepare spalti e tribuna, con oltre 2100 biglietti acquistati in prevendita. Il Teramo dunque mantiene il suo ruolino di marcia e macina campionati, tanto che c’è da cominciare a costruire la squadra della prossima stagione, ma si farà da domani, non oggi, perché oggi è il giorno della festa.