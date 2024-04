TEAM UNITE ALLA 43ESIMA MARATONINA PRETUZIANA

Torna il tanto atteso evento della Maratonina Pretuziana, che quest'anno celebra la sua 43ª edizione. Anche in questa occasione, l'Università di Teramo vi invita a unirsi al #teamunite, la squadra di corridori amatoriali che rappresenterà l'ateneo. La corsa, non competitiva e aperta a persone di tutte le età, si svolgerà il 1° maggio 2024 per le strade del centro storico di Teramo, con partenza

alle ore 9.30. Le iscrizioni sono aperte fino a martedì 30 maggio negli infopoint. La partecipazione alla Maratonina

Pretuziana prevede una quota di iscrizione di 5 euro. I partecipanti riceveranno la maglia rossa identificativa del Team

Unite. Quest'anno è possibile effettuare l'iscrizione anche online sul nostro Store online. Infopoint si trovano: Corridoio

Facoltà di Giurisprudenza e Bioscienze, Facoltà di Scienze

Politiche e Scienze della comunicazione.

Programma della giornata della Maratonina prevede:

ore 8 Raduno in Piazza Martiri nello stand UniTe vicino al Caffè

dell'Olmo, dove verranno distribuiti il pettorale e la maglietta

ad ogni partecipante. Le magliette saranno distribuite da 4 info

point, seguendo l'ordine alfabetico. Ore 9.10 Foto di gruppo del

Team Unite sui gradini del Duomo di Teramo. Per i Social

l'hashtag ufficiale della giornata è #TeamUnite per condividere

le foto. Ore 9.30: Partenza della corsa non competitiva di 5 Km

a ritmo libero. Il cronometraggio degli arrivi sarà gestito

tramite l'utilizzo di un chip applicato sul pettorale. Saranno

premiati i primi tre gruppi in base al numero di iscritti che

completeranno l'intero percorso, anche camminando. Si raccomanda

quindi a tutti i partecipanti di raggiungere il traguardo entro

50 minuti. Per qualsiasi comunicazione, è possibile visitare il

gruppo Instagram Team Unite. Coordinatore tecnico: Sergio

